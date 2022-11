Martina Wolfart nach 26 Jahren verabschiedet

Elpersheim. Verabschiedungen und Neuwahlen prägten die Jahreshauptversammlung der Elpersheimer Landfrauen. Die langjährige Vorsitzende Martina Wolfart stand nach 26 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals fand die Versammlung im Foyer der neuen Taubertalhalle statt, denn bei dieser „besonderen“ Jahreshauptversammlung wäre der Landfrauenraum aus allen Nähten geplatzt. Das Vorsitzenden-Team Silvia Breuninger und Martina Wolfart freute sich sehr, dass so viele Mitglieder gekommen waren. Besonders begrüßt wurde Ursula Popp, als stellvertretende Kreisvorsitzende und Landfrau im eigenen Verein, sowie Helmut Schwab, der als Vertreter des Ortsvorstehers Hajo Haas anwesend war. Schwab überbrachte Grüße von Haas und Bürgermeister Schuppert. Der erste Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Neun Frauen wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. Sie erhielten eine Urkunde und einen Blumengruß.

Geehrt wurden im einzelnen: für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit Simone Kerber-Beck und Manuela Carl; für 30 Jahre Treue zum Verein Marlies Melber; für 40 Jahre Mitgliedschaft Heide Grau, Elfriede Kaiser und Gisela Steinbach, sowie Herta Nagel, die bereits seit 50 Jahren Landfrau ist. Für stolze 55 Jahre Treue zum Verein wurden Gertrud Metzger und Sieglinde Schweizer geehrt. Anschließend folgte der Bericht samt Fotopräsentation der Schriftführerin Anja Metzger. Obwohl Corona auch im letzten Vereinsjahr das Vereinsleben wieder ausgebremst hatte, haben es die Landfrauen dennoch geschafft, trotz Abstandsregeln und Hygienekonzept ein vielfältiges Programm auf die Füße zu stellen.

Mehr zum Thema FG „Stedemer Beesche“ Große Vorfreude auf die Kampagne Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgerversammlung in der Taubertalhalle Fortbestand der Elpersheimer Behelfsbrücke „finanziell nicht tragbar“ Mehr erfahren Hauptversammlung Dörlesberger Musiker ehren Mitglieder Mehr erfahren

So gab es wieder ein kniffliges Dorfrätsel zu lösen, bei dem alle Elpersheimer teilnehmen konnten. Auch Vorträge und Workshops im Freien wurden gerne angenommen. So zum Beispiel der Rosenschnittkurs bei der Baumschule Mayer, die Kräuterwanderung mit Luise Denninger, Seifen herstellen mit Lissy Müller und die Herbstwanderung mit Claudia Gehringer.

Zur Büchervorstellung mit Claudia Weber wurden leckere Cocktails gereicht. Weitere Aktionen waren das Backen mit Kindern zu Ostern oder Kerzen bedrucken mit Folie. Dass man auf die Elpersheimer Landfrauen zählen kann, haben sie wieder einmal unter Beweis gestellt, als es hieß, dass die Taubertalhalle nach Fertigstellung grundgereinigt werden soll. Nach dem Motto: „Viele Hände, schnelles Ende“, packten alle mit an. Auch bei der Ukraine-Hilfsaktion der Familien Haas, Müller und Hein halfen die Landfrauen bei der Annahme und Sortierung der Sachspenden.

Besonders erfreulich ist, dass neben Karin Lessings Sportgruppe noch zwei zweitere angeboten werden können. Julia Roman und Elke Bauer konnten als neue Übungsleiterinnen gewonnen werden.

Auch die Krabbelgruppe konnte seit Juli unter neuer Leitung von Clarissa Cubin und Sarah Wendrock und mit viel Nachwuchs wieder durchstarten. Die frischgebackenen Eltern durften sich dieses Jahr zur Geburt ihres Kindes über ein Lätzchen mit der Aufschrift „Elpersheimer-LandKind“ freuen. Es folgte der Bericht der Kassiererin Heidrun Gramlich. Der Verein zählt aktuell 160 Mitglieder. Sehr erfreulich ist, dass trotz der Pandemie 20 neue Mitglieder zu verzeichnen waren. Die Kassenprüferinnen Gerda Wilhelm und Maria Schmitt bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands nahm Ursula Popp vor.

Für eine Überraschung und gute Unterhaltung sorgte das aus der Feder von Elke Bauer stammende „Zwiegespräch“ zwischen einer überzeugten Landfrau und einem Nichtmitglied, erfrischend und kurzweilig vorgetragen von Elke Bauer und Inge Neubert.

Nun folgten die Verabschiedungen langjähriger Vorstandsmitglieder. Heidrun Gramlich stellte sich nicht mehr zur Wahl als Kassiererin. Gisela Steinbach wunde nach 22 Jahren als Beisitzerin verabschiedet.

Nach stolzen 26 Jahren im Vorstand, davon 18 Jahre als Schriftführerin, anschließend Beisitzerin, stellte sich Anne Vogt nicht mehr zur Wahl. Durch ihre Tätigkeit im Pfarramt gab es immer einen guten und unbürokratischen Draht zum Kirchenpfleger oder Pfarrer.

Breuninger überreichte allen einen Blumenstrauß und einen Gutschein, sowie ein paar Landfrauen-Socken mit Bienchen-Motiven.

Zu guter Letzt folgte die Verabschiedung von Martina Wolfart. Nach 26 Jahren Vorsitzende im Team mit Silvia Breuninger stellte sie sich nicht mehr zur Wahl. Auch sie möchte ihr Amt nun in jüngere Hände abgeben und mehr Zeit für die Familie und das Enkelkind haben. 26 Jahre gemeinsam im Vorsitz, das sei schon ein eheähnlicher Zustand, so Breuninger. Neben den vielen Veranstaltungen kamen allein rund 250 Vorstandssitzungen in den 26 Jahren und noch rund 50 Kreisarbeitstagungen zusammen. In der Teamarbeit habe man sich immer gut ergänzt. „Auf Dich war immer Verlass“, lobte Breuninger. Zuverlässig, zupackend, ideenreich, flexibel herzlich und sympathisch, so kenne man Martina Wolfart.

Es folgte ein Liedbeitrag des Vorstands, die dazu eigens ein paar „Straßenmusiker aus Italien“ engagiert hatte. Sie sangen das eigens für Wolfart umgedichtete Lied „Martina, Martina, Martina“ – nach der Melodie des Schalgers: „Marina, Marina, Marina“. Für ihren unermüdlichen und langjährigen Einsatz für die Landfrauen erhielt sie einen Wellnessgutschein, ein Fotobuch und natürlich auch ein paar Landfrauen-Socken zum Füße hochlegen. Wolfart wünschte dem künftigen Team viel Freude bei diesem Ehrenamt, dass so erfüllend und gewinnbringend für sie gewesen sei. Ehrenamt sei nicht selbstverständlich, aber dennoch so wichtig. Die Landfrauen dankten Wolfart für ihren unermüdlichen, jahrzehntelangen Einsatz mit einem langen stehenden Applaus.

Bei den Wahlen wurde Silvia Breuninger als Vorsitzende bestätigt. Zweite Vorsitzende im Team sind nun Tabea Rabe und Ann-Christin Löser. Anja Baudisch übernimmt künftig das Amt der Kassiererin. Als Schriftführerin wurde Anja Metzger in ihrem Amt bestätigt, ebenso die Beisitzerinnen Martina Wilhelm und Bettina Kranz. Neue Beisitzerin wurde Bettina Maurer.

Für das neue Vorstandsteam gab es statt Socken ein Paar Handschuhe mit Bienenmotiven für eine erfolgreiche Vereinsarbeit nach dem Motto „Packen wir’s an“.