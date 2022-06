Markus Maier setzte sich erneut durch

Weikersheim. Mit der Proklamation der Königsfamilie im Schützenhaus, fand das Königsschießen der Schützengilde Weikersheim seinen feierlichen Abschluss.

Die Teilnehmerzahl der letzten Jahre konnte nicht ganz erreicht werden, die sportliche Leitung war dennoch zufrieden. Denn die 14 angetretenen GSi-Schützen um die Würde des Königs und der beiden Ritter, boten teils hervorragende Leistungen. Das zum selben Zeitpunkt geplante Jugendkönigsschießen wurde aus organisatorischen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Am Ende des Schießens hatte sich erneut Markus Maier durchgesetzt, der sich damit zum zweiten Mal in Folge auf den obersten Thron der Weikersheimer Schützen geschossen hatte. Mit dem obligaten Salut und dem Königssekt konnte er sich als oberster Würdenträger für das Jahr 2022 feiern lassen. Die Würde des 1. Ritters ging an Jürgen Vossler, der damit ebenfalls den Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Die Würde des 2. Königs sicherte sich Michael Heitbrock.

Der sich in den letzten Jahren bewährte Schießmodus blieb unverändert, nach höchstens zwei Probeschüssen galt es, mit nur „einem“ Schuss mit dem vereinseigenen Kleinkalibergewehr möglichst ins Zentrum der Scheibe zu treffen. Also kein leichtes Unterfangen, denn dieser eine Schuss musste sitzen.

Das Königsschießen mit dem Bogen entschied Steffen Bader für sich, dessen Pfeil nur 8,3 Zentimeter vom Mittelpunkt der Bogenscheibe einschlug, die Plätze zwei und drei gingen an Armin Ulshöfer (10,2) und Werner Seeger (22,2).

Im Rahmen der Königsfeier wurden auch die Vereinsmeister 2022 bekannt gegeben. Es sind dies Frieder Bauer (Luftgewehr), Michael Heitbrock (Kleinkalibergewehr), Jürgen Bernhardt (Luft- und Sportpistole).

Die Weikersheimer Schützen stecken schon mitten in den Vorbereitungen für das traditionelle Kärwe-Schießen, das ja ebenso wie die Kärwe selbst aus bekannten Gründen eine zweijährige Zwangspause einlegen musste. Das Schießen beginnt Anfang Juli, die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. habe

