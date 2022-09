Mahnbank bei Weikersheim aufgestellt

Weikersheim. Die Landfrauen Main-Tauber haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Weikersheim im Bereich des Egelsee am Radweg-Infopunkt nahe der Tauberstadt eine Sitzgruppe aus recyceltem Material mit einer Mahnbank installiert. Sie wird bereits von Einheimischen wie Touristen gut frequentiert, sie soll aber auch zum Nachdenken anregen, wie die Vorsitzende Margret Beck betont. Es ist darauf zu lesen: „Achten wir auf unsere Mitmenschen. Egal, ob weiblich, männlich, welche Hautfarbe oder Herkunft. Denken wir an unsere Tierwelt. Egal, ob groß, klein, zahm und wild, lästig oder nützlich. Helfen wir der Umwelt. Essen, Lebensmittelverschwendung, Energie-Verbrauch, Abfall-Müllerzeugung. Nehmen wir Rücksicht auf unsere Natur. Landverbrauch, Wasserverbrauch, Ressourcen.“ Bild: Kreislandfrauen

