Weikersheim. Das Duo „Magic Acoustic Guitars“ ist am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche St. Georg in Weikersheim zu Gast – und wird auch dort pure meisterliche Spielfreude zelebrieren.

Markantestes Stilelement von Roland Palatzky und Matthias Waßer ist die percussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen fantastisch effektiv auf die Hölzer der Edelinstrumente krachen.

Die einfallsreiche Programmgestaltung der Profis erstreckt sich von zahlreichen hochkarätigen Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts „Rondo a la Turca“, Glenn Millers „In the Mood“ bis hin zu Popklassikern wie „Samba Pa Ti“ oder „Tears in Heaven“.

„Magic Acoustic Guitars“ geben den Melodien und Instrumenten mit ihrer professionellen Virtuosität leidenschaftlichen Charakter. Das brachte dem Duo bei der Goldenen Künstler-Gala die Auszeichnung „Künstler des Jahres 2014“ in der Sparte „Instrumentalisten“ ein.