Weikersheim. Eine Reise ins Reich der Phantasie unternahmen die Schüler der Klassenstufe 6 des Gymnasiums Weikersheim beim alljährlichen Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels.

Beim Schulentscheid Ende Januar brachten die Klassensieger Sophie Bach, Jonathan Ball, Lukas Frank und Luis Zeitler ihren Zuhörern ihre Freude am Lesen näher. Spannende Textpassagen aus ihren Lieblingsbüchern entführten in fremde Welten und an fantastische Orte, ganz im Sinne der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die Lesen als grenzenloses Abenteuer der Kindheit beschreibt.

Knappe Entscheidung

Zur Entscheidungsfindung musste zudem von allen ein ihnen unbekannter Textausschnitt aus dem Roman „Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“ von Salah Naoura gelesen werden.

In einer sehr knappen Entscheidung wurde schließlich Lukas Frank zum Schulsieger gekürt. Er hatte zuvor die Jury mit Passagen aus dem Buch „Die Diebe von London“ nach England im 17. Jahrhundert entführt und an einer abenteuerlichen Geschichte teilnehmen lassen. Lukas Frank darf das Gymnasium nun in der nächsten Runde, beim Kreisentscheid, vertreten. mk