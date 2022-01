Luise Kinseher ist zu erleben

Weikersheim. Im aktuellen Kabarettprogramm von Luise Kinseher „Mamma Mia Bavaria!“ dreht sich alles um den einzigen Freistaat Deutschlands. Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das für die Welt? Bayern passt gerade mal auf einen moosgrünen Bierdeckel, der bei Google Earth schon mit drei Klicks im tiefen Einheitsblau des Planeten verschwindet. Die Bayern selbst sind dabei nichts weiter als ein exorbitant kleiner Teil des parasitären Menschbefalls, unter dem die Erde bereits seit circa 15 Millionen Jahren leidet. Und man müsste schon durch ein Mikroskop von immensem Ausmaß blicken, um irgendetwas anderes dabei zu entdecken. Luise Kinseher, bekannt als Mama Bavaria vom Nockherberg, hat sich für ihr Kabarettsolo in ein weit entferntes extraterrestrisches Observatorium inmitten ihres großen Herzens zurückgezogen. Und mal global betrachtet: Wie wirkt sich das bayerische Mantra „Mia san Mia“ eigentlich auf eine Schafherde in Neuseeland aus? Solche und weitere Betrachtungen sind bei einem amüsanten Abend am Freitag, 11. Februar, ab 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie zu erleben. Tickets gibt es unter tauberphilharmonie.de oder unter Telefon 07934/9959999

