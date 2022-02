Luise Kinseher in Weikersheim: „Mia-san-Mia-Mantra” und Knödelernte

Weikersheim. Einen äußerst amüsanten und qualitativ Kulturgenuss erlebten die zahlreichen Zuschauer am Freitagabend in der Weikersheimer Tauberphilharmonie beim Gastspiel der renommierten bayerischen Kabarettistin Luise

Weikersheim. Die ursprünglich aus dem niederbayerischen Geiselhöring stammende Luise Kinseher verfasste 1994 im Studium der Germanistik, Theaterwissenschaften und Geschichte in München eine Magisterarbeit über den Kult-Kabarettisten und Schauspieler Sigi Zimmerschied.

Vier Jahre später präsentierte sie ihr erstes Soloprogramm „Ende der Ausbaustrecke – Silent Thrill of Kabarett“. Inzwischen hat Luise Kinseher längst selber Kultstatus erlangt – insbesondere durch ihre Rolle als „Mama Bavaria“ beim „Politiker-Derblecken“ anlässlich des Salvator-Starkbieranstiches auf dem Münchner Nockherberg, wo sie als erste Frau in den Jahren 2010 bis 2018 die Fastenpredigt halten durfte.

Als „Mama Bavaria“ ist die beliebte und vielfach ausgezeichnete Kabarettistin auch weiterhin immer wieder auf Bühnen sowie in TV-Sendungen zu sehen. Dementsprechend lautet „Mamma Mia Bavaria!“ der Titel ihres aktuellen und damit insgesamt siebten Soloprogramms, mit dem sie auch in Weikersheim gastierte und dabei ebenso als „Mama Bavaria“ das bayerische „Mia san Mia“-Mantra durchleuchtete.

Mamma Bavaria sei wirklich ein ganz besonderes Phänomen, denn es habe sie per Reinkarnationen bereits mehrmals gegeben. „In meiner Kindheit hat niemand bemerkt, dass ich die reinkarnierte Bavaria bin“, berichtete sie. „Meine Mama hat gedacht, dass ich sie meinen würde, indem ich als erstes Wort ‚Mama’ sagen konnte – dabei wollte ich mich nur vorstellen, damit solche Missverständnisse nicht aufkommen“. Sprache sei wichtig, schon in der Bibel stehe „Am Anfang war das Wort“. Oft würden „meine“ Bayern daraufhin sagen, es seien drei Worte gewesen, nämlich dieses „Mia san Mia“. „Allerdings war dort am Anfang gar nichts außer Wald und Wiesen“, entgegne sie dann.

Ihre erste Reinkarnation habe sie als Wirtin des ersten bayerischen Wirtshauses gehabt, dem „Mama Mia Bavaria“ – rund um die Uhr warme Küche, ohne Ruhetag und Sperrstunde. In diesem damaligen „Hotspot“ Bayerns sei mit den Römern und aus dem Lateinischen die bayerische Sprache entstanden. Aus „alea jacta sunt“ wurde „passt scho“, aus „veni, vidi, vici“ „wer ko, der ko“. Bedauerlich sei allerdings nicht nur das zunehmende Sterben traditionell bayerischer Wirtshäuser, sondern auch altbayerischer Koch-, Ess- und Lebenskulturen. „Man hat in Bayern niemals Ingwer an einen Schweinsbraten getan, bis Alfons Schuhbeck seine 98 Kochbücher ans Rathaus genagelt hat“, konstatierte sie. Knödel gebe es immer öfter aus der Fertigpackung, weil die Bauern keine Arbeiter mehr für die Knödelernte fänden. Und die häufigste Mahlzeit zuhause seien Fischstäbchen, aber immerhin wisse man, woher sie stammen – und zwar patriotisch betrachtet von Aldi Süd.

Gleichsam wichtig sei Heimat und das Gefühl von heimeliger Geborgenheit – zum Beispiel zuhause beim Blick vom Sofa auf die Fototapete mit dem Gesamtwerk von Ludwig Thoma und auf die Kaminfeuer-attrappe. In München bedeute Heimat für viele Menschen nur mehr die Erinnerung an eine bezahlbare Dreizimmer-Wohnung. Und viele Münchner haben sich daran gewöhnt, gar nicht mehr in einer Wohnung, sondern im Auto und Stau am Mittleren Ring zu leben. Mal wartete Luise Kinseher mit krachendem Humor auf, zwischendurch gab sie sich sanft, tiefgründig und philosophisch – allemal jedoch glänzend in ihren verschiedenen Facetten als „Grand Dame“ des Kabaretts, abwechslungsreich, intelligent sowie politisch scharfzüngig. Und eben als „Mama Bavaria“, die alle Menschen mag, ungeachtet ihrer Herkunft, zumindest aus Pflichtgefühl. „Jeder Mensch hat eine Mama, auch der Kim Jong-un, obwohl er aussieht wie ein Klon. Sogar der Donald Trump hat eine Mama, was auch niemand bestreiten würde als seine Mama selber“, konstatierte sie.

Nicht fehlen durfte außerdem die Bühnenfigur „Famous Mary from Bavary“ („wer in sich selbst ruht, ist überall daheim“), die sich regelmäßig bierselig beschwipst und leicht lallend im Morgenmantel durch ihre Gedanken über Weltgeschehen, Globalisierung oder Alltagsleben philosophiert wie etwa die Kultur der Essiggurkerl oder die Zukunft der Künstlichen Intelligenz („Was kommt mit den Roboterinnen und Robotern auf uns zu?“). „Weißwurst ist ein wunderbarer Tofu-Ersatz für Nicht-Vegetarier“, meinte sie im Rückblick auf einen bayrisch-chinesischen Kulturaustausch in Shanghai, bevor „Famous Mary from Bavary“ alias Luise Kinseher auf absolut köstliche Manier ein aus bayerischen Volksliedern und -schlagern bestehendes Gesangsmedley mit chinesischen Klangelementen kombinierte.

Dieser Abschluss war zugleich einer der Höhepunkte eines exzellenten Kabarettabends, bei dem sich Luise Kinseher von ihrer besten Seite zeigte.

Dies belegte auch der stürmische Applaus, begleitet von teilweise stehenden Ovationen, als sich die charmante und sympathisch bodenständige Akteurin am Ende ihres rund zweistündigen Programms „Mamma Mia Bavaria!“ mit strahlendem Lachen gebührlich vom Publikum verabschiedete.