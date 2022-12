Lösung wäre so einfach

Sepp Herberger hat sich um den deutschen Fußball sehr verdient gemacht – nicht nur als Trainer der 1954-er Weltmeister um Fritz Walter durch den überraschenden 3:2-Finalsieg über die ungarische Vertretung. Nein, er wird vielen Fans auch aufgrund seiner zahlreichen Weisheiten rund um die schönste Nebensache der Welt in bester Erinnerung sein – lauter Sprüche, die inzwischen längst Kultstatus erreicht und den Fußball hierzulande in jeder Hinsicht geprägt und beeinflusst haben.

Legendäre Aussage

„Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten“ – so lautet eine der legendären Herberger’schen Aussagen. Wenn ich allerdings das Treiben auf dem Platz bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft im Emirat Katar verfolge, dann scheint es mir so, als ob dieses Zitat in dieser Form nicht mehr zutrifft.

Aufgrund der langen Nachspielzeiten von teilweise zehn Minuten und mehr pro Hälfte müssen die Aktiven auf dem Feld jede Menge Stehvermögen an den Tag legen und die Fans auf den Rängen über genügend Sitzfleisch verfügen.

Prinzipiell bin ich ja der Auffassung, dass es durchaus gerechtfertigt ist, die Partien nicht pünktlich nach 90 Minuten abzupfeifen. Denn dazu gibt es zu viele Unterbrechungen – etwa durch Zeitschinden eines sich am Boden wälzenden Spielers, bei Ecken, Einwürfen oder Freistößen oder durch die Überprüfung einer strittigen Situation durch den Videoschiedsrichter.

Darf man diversen Statistiken Glauben schenken, rollt der Ball maximal 55 Minuten pro Partie, so dass die tatsächliche Spieldauer im Durchschnitt bei rund 61 Minuten liegt – nimmt man nur die Zeit zugrunde, kommen die Zuschauer im Stadion also definitiv nicht auf ihre Kosten.

Dabei wäre das Problem auf ganz leichte Art und Weise aus der Welt zu schaffen. Die zuständigen Damen und Herren Fußball-Funktionäre sollten sich hierbei an den Sportarten Basketball und Eishockey orientieren. Hier sind die Partien auf 40 Minuten (Basketball) und 60 Minuten (Eishockey) anberaumt – und exakt diese Zeit wird Woche für Woche auch absolviert. Warum ist dies denn nicht auch im Fußball möglich?

Mal Gedanken machen

Ich gebe den Zuständigen bei DFB, Uefa und Fifa mal mit auf den Weg, sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, die zu absolvierende Zeit eines Kicks einheitlich auf 60 Minuten – mit zwei Hälften – zu begrenzen. Hierzu müsste lediglich eine funktionierende und sichere Technik zum Einsatz kommen, die gewährleistet, dass die Zeit sofort gestoppt wird, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Dies sollte doch ohne großes Wenn und Aber umsetzbar sein. Manchmal denke ich mir beim Blick auf das Regelwerk allerdings, die Verantwortlichen verfahren nach dem Motto „Warum denn einfach, wenn es auch schwierig geht?“ Mich ärgert solch eine Ignoranz ganz gewaltig – und ich wünschte mir, dass mehr Praktiker am Werk wären.

Aber vielleicht strafen mich die Verbände in dieser Hinsicht bereits in wenigen Jahren Lügen – und es tut sich was. Dann dauert das Spiel nur 60 Minuten, was nicht mehr Sepp Herberger zugerechnet werden kann – „Doch das nächste Spiel ist halt immer noch das schwerste . . .“ Und damit sind wir doch wieder beim legendären „Chef“.