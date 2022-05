Lenkungskreis Asyl wieder sehr gefragt

Es ist eine breite Allianz von ehrenamtlich Aktiven, die sich schon seit Jahren geflüchteter Menschen annimmt. Eigentlich war es ruhig geworden, doch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gibt es auch in der Tauberstadt wieder viel zu tun.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim. In drei Gruppierungen kümmern sie sich ganz direkt um die Belange der in Weikersheim ankommenden Geflüchteten, organisieren Veranstaltungen, bei denen Geflüchtete sowie Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und packen auch mal mit an, wenn etwa Mobiliar beschafft, ein Umzug gemeistert oder jemand transportiert werden muss.

Im Lenkungskreis treffen sie sich regelmäßig mit Vertretern und Vertreterinnen von Stadt und Kirchen. Am jüngsten Treffen nahm auch Nataliya Savych-Knörck teil, die gleich zu Beginn der Fluchten aus der Ukraine die Initiative ergriff, dolmetschte und seither für einen möglichst guten Kommunikationsfluss zwischen den Geflüchteten sorgt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch gab es keine Zuweisungen übers Landratsamt, doch bereits am Montag lebten 39 Ukrainer und Ukrainerinnen, darunter 19 Kinder, in Weikersheim. Bei den meisten seien die Asylanträge bereits auf den Weg gebracht, erläuterte Inka Groß vom Ordnungsamt. Längst nicht alle konnten in abgeschlossenen Wohnungen untergebracht werden. Etliche leben derzeit noch in einer Art Wohngemeinschaft mit Gastgebenden, was manchmal „für beide Seiten problematisch“ sei, erklärte Elisabeth Mann aus der „Kümmerer“-Gruppe. Von heute auf morgen dürfte sich dieser Engpass wohl kaum beheben lassen, so die Vertreterin des Ordnungsamts: Die Stadt müsse für die zahlenmäßig noch nicht bekannten Zuweisungen Kapazitäten frei halten. Eventuell, so ein Tipp aus dem Lenkungskreis, könne sich eine Unterbringungsmöglichkeit im evangelischen Pfarrhaus auftun. Auch warten angeblich noch Wohnungseigentümer auf eine Antwort auf das eingereichte Wohnungsangebot.

Die Suche nach für einen Sprachkurs geeigneten Räumlichkeiten hat zumindest eine provisorische Lösung gefunden, wie Karin Mangold-Schneider berichtete. Das erste Treffen fand bereits am Dienstag statt – im Untergeschoss des katholischen Gemeindehauses. Man hoffe aber darauf, baldmöglichst auch mit Hilfe der Stadt angemessenere Unterrichtsräume zur Verfügung zu haben.

Bürgermeister Nick Schuppert schlug den Dachraum im Alten Schulhaus vor, wo auch die bereits von der Stadt beschafften Tafeln problemlos stehen bleiben könnten. Das Gebäude solle belebt werden und stehe zur Sanierung an. Die Sprachkurs-Organisatoren wollen prüfen, ob weitere Raumoptionen – etwa bei der VHS oder im UHU-Treff – zur Verfügung stehen. Unbürokratisch geregelt werden soll, so Schuppert, die Finanzierung von erforderlichem Unterrichtsmaterial.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bereits eine Heimat gefunden hat das „Begegnungscafé“, das ab dem 20. Mai immer am Freitagnachmittag ab 15 Uhr Ukrainern und Ukrainerinnen und den Gastgeber-Familien die Möglichkeit zum zweistündigen zwanglosen Austausch, Beratung und gemütlichem Beisammensein bei Kaffee, Tee und Saft gibt. Wie Ursula Gerstner berichtet, heißt die Kreisgeschäftsstelle des Landfrauen-Verbands das Begegnungscafé gern in ihren Räumlichkeiten in der Schulstraße 7 willkommen. Bürgermeister Nick Schuppert sagte dem Helferkreis für die Deckung etwaiger Unkosten eine Handkasse zu, aus der Auslagen ohne lange Anträge gedeckt werden können.

Ob die drei Plätze, die der Neubronner Kindergarten derzeit in der Altersgruppe Ü3 zur Verfügung stellen kann, bald von ukrainischen Kindern belegt werden, hängt, da die Mütter oft keine eignen Fahrzeuge haben, von entsprechenden Mitfahrgelegenheiten ab. Die aber sollten sich finden lassen, denn schon jetzt organisieren Eltern aus Weikersheim regelmäßige Fahrgemeinschaften. Für die Unterbringung bei Tagesmüttern übernimmt das Jugendamt aktuell nur die Kosten für Kleinkinder unter drei Jahren.

Auch wenn die Eingliederung der schulpflichtigen Kinder an den Weikersheimer Schulen generell gut läuft, stoßen die Kollegien aufgrund personeller Engpässe durch Schwangerschaften und gesundheitsbedingte Ausfälle an Grenzen: Sprachliche Zusatzschulungen über das derzeit Gebotene hinaus seien zumindest am Gymnasium derzeit nicht möglich.

Helferkreis und die Vertreter von Kommune und Kirchen werden weiter versuchen, entstehenden Herausforderungen bestmöglich zu begegnen.