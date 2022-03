Laudenbach: Kinder backen für die Ukraine

Laudenbach. Auch die Laudenbacher Kommunionkinder wollten etwas tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. So kam die Idee auf, im Rahmen ihres Kommunionunterrrichts die Bäckerei Mühleck zu besuchen und dort zu backen. Die hergestellten Waren wollten die Kinder dann selbst verkaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da sich die Kommunionkinder in der nächsten Zeit sowieso mit dem Thema Brot und Brot teilen beschäftigen wollten, passte dies thematischer sehr gut. Und Bernd Mühleck von der gleichnamigen Laudenbacher Bäckerei war gleich bereit, die Kinder bei dieser besonderen Aktion zu unterstützen. Gemeinsam mit ihm waren sie den ganzen Vormittag in der Backstube fleißig.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Es wurden jede Menge Brote und verschiedenstes Laugengebäck hergestellt. Am Mittag zogen die Kinder dann mit dem Bollerwagen von Haus zu Haus und gaben die Backwaren gegen Spenden an die Bewohner des Ortes ab. Man war überrascht von der unglaublich großen Spendenbereitschaft der Menschen im Ort. In nur zwei Stunden waren alle Backwaren „verkauft“. 511 Euro an Spenden kamen so für die Ukraine zusammen, was die Kinder, die Betreuer und die Eltern mit großer Freude erfüllte. Durch die Aktion haben die Kinder nicht nur Menschen in Not geholfen, sie haben auch viel über das Leben, das Teilen, das füreinander einstehen und einander helfen gelernt. Jeder kann helfen, und jede kleine Aktion zählt, das wurde an diesem Tag deutlich. Alle Beteiligten der Aktion hoffen jetzt auf ein baldiges Kriegsende und Frieden. pm