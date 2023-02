Kupferdiebstahl in Weikersheim gescheitert

Weikersheim. Hunderte Meter hochwertiges Kupferkabel im Wert von zirka 10 500 Euro versuchten Diebe von einer Baustelle in Weikersheim zu entwenden. Zwischen 16. und 30. Januar verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem umzäunten Lagerplatz der Baustelle im Taubermühlenweg neben der dortigen Schule. Hier machten sie sich über insgesamt 800 Meter Kupferkabel her und zertrennten das Kabel in kleinere Teilstücke, um ihre Beute dadurch leichter abtransportieren zu können. Bei ihrer Tat wurden sie vermutlich gestört, weshalb sie die Kabelstücke zurückließen. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise sind möglich unter Telefon 07934/99470.

