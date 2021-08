Kulturlandschaft und Biotope erhalten

Wolfgang Daiber ist ein echter Fan der Trockenmauern. Ihm gehört ein durch Trockenmauern gestütztes Hangstück in den Mühlweinbergen über Elpersheim. Die Sanierung der Mauer läuft.

Elpersheim. Vor drei Jahren hatte der Landschaftspflegeverband bereits ein Trockenmauerstück bei Elpersheim saniert, jetzt ist die Sanierung der nächsten 16, 17 Meter in Arbeit.

Insgesamt, so die Schätzung von Lorenz Flad, Geschäftsführer des Kommunalen Landschaftspflegeverbandes Main-Tauber (KLPV), gebe es im gesamten Kreisgebiet wohl um die 4000 Kilometer Tockenmauern. Älteste Teile des Mauerwerk-Netzes wurden bereits im frühen Mittelalter errichtet.

Die Mauern sind nicht nur für Taubertal-Touristen echte Hingucker: Auf Mallorca wurde ihnen mit der „Ruta de Piedra“ eine eigene, im Endausbau rund 280 Kilometer lange Trockenmauer-Trekkingroute gewidmet.

Aufwändige Arbeiten

Die uralte Kulturtechnik – vermutlich setzten bereits früheste Menschen Stein auf Stein, um sich gegen wilde Tiere und Witterungsunbilden zu sichern – schützt nicht nur die Hänge vor Auswaschungen und Bodenrutschungen, sie bietet auch raren Tieren und Pflanzen ökologische Nischen.

Ohne das komplexe, recht weit in die Hänge hineinreichende Mauerwerk aus Sichtsteinen und den kleineren „Schroppen“ hätten es Smaragdeidechsen, Neuntöter, Nachtigallen, Wildbienen und Schmetterlingen schwer, sich auf den Trockenhängen zu halten. Auch Orchideen, Küchenschellen, dem Wimper-Perlgras und dem Schwärzlichen Drehzahnmoos käme ihr Lebensraum abhanden.

Um das zu verhindern, nimmt sich der KLPV e.V., der sich der Erhaltung und Entwicklung der offenen Kulturlandschaften und der Natura 2000-Gebiete und generell der Steigerung der biologischen Vielfalt verschrieben hat, seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten der Mauern an.

Es gehe nur abschnittsweise, denn die Arbeit ist aufwändig, erläutert Flad. Er hofft, dass die kreisweit in dieser Sanierungssaison zur Verfügung stehenden rund 70 000 Euro ausreichen, um annähernd 200 Quadratmeter Mauerwerk zu sanieren.

Obwohl die Arbeiten im Gebiet der Mühlweinberge schon weit fortgeschritten sind, liegen immer noch große Steine für die Mauerfront und kleinere Schroppen entlang der Baustelle. Etliche stammen aus der alten Trockenmauer.

Nach dem händischen Abbau der ausbauchenden Mauer konnten Walter Popp und Emil Flaig zum Abgraben des Hanges auf einen kleinen Bagger zurückgreifen, der mit dem Greifer auch gute Dienste bei der Verlegung der schweren, das Fundament bildenden „Zugsteine“ leistete. Die wiegen schon mal zwei- bis dreihundert Kilo.

Mit Kraft und Geduld am Werk

Für den stabilen Wiederaufbau braucht das Duo einen guten Blick für die Steine, dazu eine großen Hammer plus Schaufel, Pickel, Geißfuß und Meißel – und jede Menge Kraft und Geduld.

Nicht nur die sichtbaren Frontsteine, auch die 60 bis 80 Zentimeter tiefen Schroppenschichten werden Stein für Stein aufgelegt, um eine gute Drainage des Bauwerks zu sichern.

Daiber, Popp und Flaig sind sich der immensen Kulturleistung bewusst, die die Bauern und Winzer im Taubertal über die Jahrhunderte vollbracht haben. Im Schnitt können sie bei der hier nur gut einen Meter hohen Mauer wohl täglich einen Meter täglich schaffen.

Früher seien es wohl ganze Familien, Hof oder gar Dorfgemeinschaften gewesen, die nach der Erntezeit ihre Hanglagen durch die Errichtung und Ausbesserung von Trockenmauern schützen. Mit vielen Händen sei es wohl schneller gegangen. Und damals sei allen bewusst gewesen, wie wichtig das Mauerwerk war: Nur so sicherte man die den Hängen abgerungenen Anbauflächen, auf denen sich auch durch die Aufhäufung der die Sonnenwärme speichernden Steinriegel ein positives Mikroklima entwickelte.

Da heute viele Hänge im Taubertal kaum noch bewirtschaftet werden, braucht die offene Kulturlandschaft Hilfe.

Damit die auch von engagierten Privatleuten wie Wolfgang Daiber geleistet werden kann, bietet der Landschaftspflegeverband in Zusammenarbeit mit der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg immer wieder Trockenmauer-Baukurse an.