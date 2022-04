Kultur des Hinschauens und der Achtsamkeit

Weikersheim. Die Würde des Menschen zu achten ist grundlegend für das Handeln der evangelischen Kirche. Für den Bereich „sexualisierte Gewalt“ haben die Weikersheimer Bezirksgremien ein Präventionskonzept verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was versteht man eigentlich unter „sexualisierter Gewalt“? Im „Leitbild“ des „Schutz- und Präventionskonzepts“, das Pfarrerin Anna Wolf, Weikersheim, bei der Online-Sitzung der Bezirkssynode erläuterte, ist es so definiert: Man spreche davon, „wenn Sexualität von Autoritätspersonen gegenüber Schutzbefohlenen instrumentalisiert wird, um Macht auszuüben und eigene Bedürfnisse zu befriedigen“. Demgegenüber komme es im kirchlichen Bereich auf „vertrauensvolle Beziehungen“ an – gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen. Denn „in einem achtsamen und respektvollen Umgang miteinander spiegelt sich auch unsere Beziehung zu Gott wider“.

Klare Strukturen

Klare Strukturen sollten dabei sichern, dass „eine vielfältige Kirche als geschützter und transparenter Wachstumsraum erlebt werden“ könne. Weil aber sexualisierte Gewalt auch im kirchlichen Bereich nie ganz ausgeschlossen werden könne, sei eine „Kultur des Hinschauens, der Sensibilisierung und der Achtsamkeit“ notwendig. Es gehe ja nicht darum, Schutzbefohlenen den „hilfreichen, einvernehmlichen, pädagogisch sinnvollen Körperkontakt zu verwehren, zum Beispiel beim Trösten, beim Tobespiel oder beim Hand-Halten“. Aber individuelle Nähe und Distanz seien zu achten sowie klare Grenzen zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unumgänglich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – gleich ob angestellt oder ehrenamtlich – sei eine intensive und persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema. „Prävention ist eine innere Haltung“, sie gebe Wertschätzung und biete Entwicklungsunterstützung.

Das Konzept bietet den Verantwortlichen Informationen zu den nötigen Qualifizierungen und Schulungen, dazu Formulare für Selbstverpflichtungserklärungen und die Kriterien für Anforderung und Prüfung erweiterter Führungszeugnisse. Auch wenn im Bezirk bisher keine Fälle sexualisierter Gewalt bekannt geworden sind, so will man vorausschauend das Nötige sicherstellen.

Bezirksjugendreferent Friedemann Weller, der die Erarbeitung des Konzepts verantwortlich geleitet hatte, stellte dessen abschließende Fassung vor. Er informierte auch darüber, dass es seit der letzten Synode in allen Distrikten mit Mitarbeitern diskutiert worden sei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Danach habe er zusammen mit Anna Wolf die Endredaktion vorgenommen, ein Handout der Psychologischen Beratungsstelle angefügt, ebenso QR-Codes zum leichteren Finden weiterer Informationen. Das Werk solle in einem Ordner ausgeliefert werden, der leichte Aktualisierungen und Ergänzungen möglich mache. Einen „sehr runden Eindruck“ mache jetzt das „Schutz- und Präventionskonzept“, stellte der Synodalvorsitzende Dr. Mathias Gutemann fest.

Friedemann Weller und Anna Wolf gebühre Dank für die Überarbeitung. Der Bezirksarbeitskreis des Evangelischen Jugendwerks Weikersheim habe das Konzept bereits beschlossen, jetzt müsse das auch die Bezirkssynode tun.

Bei einer Enthaltung beschlossen die zur Synode versammelten Pfarrer und Kirchengemeinderäte, das vorliegende Konzept für den Bezirk und seine Einrichtungen anzuwenden. Den Kirchengemeinden wurde empfohlen, es ebenfalls zu übernehmen.