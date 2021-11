Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten an der Weikersheimer Grundschule hatten die FN über Kritik seitens der Elternvertreter am Zustand der Schultoiletten berichtet. Der Elpersheimer Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dazu wiederum angemerkt, dass die Toiletten-Mängel bei einem Vor-Ort-Termin vor einigen Wochen seitens der Schulleitung gar nicht

...