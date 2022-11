Kreuzungsbereiche werden gesperrt

Elpersheim. Die an die Tauberbrücke in Elpersheim anschließenden Kreuzungsbereiche müssen auf bei-den Seiten zeitgleich voll gesperrt werden. Grund sind Asphalt- und umfangreiche Verlegearbeiten für Versorgungsleitungen. Die Vollsperrungen dauern voraussichtlich von Montag, 7. November, um zirka 7 Uhr bis Mittwoch, 7. Dezember, am Nachmittag.

Im Anschluss erfolgen noch abschließende Arbeiten am Ersatzneubau wie zum Beispiel die Montage der Geländer und Lichtmasten sowie der Fugenschnitt in der Fahrbahn, so dass die Verkehrsfreigabe der Tauberbrücke voraussichtlich noch im Dezember erfolgen kann. Bild: Landratsamt