Kreuzungsbereiche in Elpersheim werden gesperrt

Elpersheim. Für die Betonage des Überbaus beim Ersatzneubau der Tauberbrücke in Elpersheim müssen die nördlich und südlich an die Tauberbrücke anschließenden Kreuzungsbereiche voraussichtlich zeitgleich von Montag, 1. August, ab 13 Uhr bis Mittwoch, 3. August, um 13 Uhr voll gesperrt werden. Nach dem Einheben der Stahlhohlkästen und der darüberliegenden Betonhalbfertigteile Ende Juni werden die Bewehrungs- und Schalarbeiten für die 147 Kubikmeter Ortbetonergänzung voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein. Die Betonage erfolgt mittels Betonpumpen, die sich in den beiden Kreuzungsbereichen aufstellen werden.

