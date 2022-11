Kreativität unter Beweis gestellt

Schäftersheim. Großen Andrang gab es am Sonntag bei der „Weihnachtsstimmung“ der Schäftersheimer Landfrauen.

Trotz des regnerischen Wetters strömten zahlreiche kleine und große Gäste auf den Roten Platz, wo die Landfrauen in der Bauernhalle, in den Räumlichkeiten der Feuerwehr und Eisenbahnfreunde, ihre Ausstellung aufgebaut hatten. Schon früh am Nachmittag sah man große Gruppen in Richtung Dorfplatz strömen. Erstmals stellten einige Schäftersheimerinnen ihre Kreativität unter Beweis, in dem sie ihre selbst gefertigten Produkte präsentierten. Wunderschöne Unikate konnten da bestaunt werden: Malereien, gehäkelte Babyspielsachen, Schals, Teelichter, Wärmekissen, Mützchen, Deckchen, Weihnachtsdeko aus geölten Weiden, Schlüsselanhänger, Untersetzer, Makramee, Kerzen … Schönes, so weit das Auge reichte. Die Landfrauen boten selbst gebackene Plätzchen und Waffeln an. Für die kleinen Gäste stand ein Bastelangebot auf dem Programm: Da wurden Sterne, Weihnachtsmützen, -bäume und -kugeln aus Holz bemalt. Mit leuchtenden Augen konnten abschließend die kleinen Künstler ihre Christbaumdekoration an den aufgestellten Weihnachtsbaum hängen. Alles in allem ein gelungener Nachmittag. Jetzt kann Weihnachten kommen.