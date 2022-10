Kränzchen und „Märktle“

Schäftersheim. Zwei Veranstaltungen bieten die Landfrauen Schäftersheim an: Am Montag, 7. November findet ab 14.30 Uhr in der Bauernhalle Schäftersheim ein Kärwe-Kaffeekränzchen statt. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Rahmenprogramm für Auge und Ohr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 20. November findet wieder die „Weihnachtsstimmung“ auf dem Roten Platz statt. Beginn ist um 14 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Neu ist in diesem Jahr das „Schäfterheimer Kunsthandwerkermärktle“, an dem einige kreative Schäftersheimerinnen ihre Produkte präsentieren werden.

Aufruf an alle Plätzchenbäckerinnen: Wer möchte, darf bis zum 14. November selbst gebackene Plätzchen bei Nadin Neidal abgeben. Diese werden dann weihnachtlich verpackt und bei der Weihnachtsstimmung angeboten. lfs