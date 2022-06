Konfirmation in Elpersheim

Elpersheim. 13 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus der neugeschaffenen Verbundkirchengemeinde Elpersheim/Markelsheim/Schäftersheim/Nassau besuchten in diesem Schuljahr gemeinsam den Konfirmandenunterricht, abwechselnd in Elpersheim oder Schäftersheim. Die Konfirmationen fanden dann in den jeweiligen Gemeinden statt. Am letzten Maisonntag war es auch in Elpersheim soweit. Zwei Mädchen und zwei Jungen bekannten sich in einem festlichen, vom Posaunenchor der Kirchengemeinde musikalisch gestalteten Gottesdienst, zu ihrem Glauben und ließen sich von Pfarrer Rainer Baumann einsegnen. Bild: Verbundkirchengemeinde

