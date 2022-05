Konfirmation der Verbundkirchengemeinde

Schäftersheim. In Schäftersheim feierte die Verbundkirchengemeinde Elpersheim/Markelsheim/Schäftersheim/Nassau Konfirmation.

In zwei festlichen Gottesdiensten bekannten sich insgesamt neun Konfirmandinnen und Konfirmanden zu ihrem Glauben und wurden von Pfarrer Rainer Baumann eingesegnet. Zwei Gottesdienste waren nötig, um die immer noch im Kirchenbezirk Weikersheim geltenden Corona-Regeln einzuhalten, und es allen Gästen zu ermöglichen, an den Gottesdiensten teilzunehmen. Unser Bild zeigt die gesamte Konfirmandengruppe. Vier Konfirmanden aus Elpersheim beziehungsweise Markelsheim, die seit September mit am Konfirmandenunterricht teilnahmen, werden ihre Konfirmation am letzten Mai-Sonntag in Elpersheim feiern. Bild: Kirchengemeinde

