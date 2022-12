Können unter Beweis gestellt

Weikersheim. In der Weihnachtszeit soll Zeit sein für himmlische Klänge und Melodien, die das Herz erwärmen. Und so lud das Gymnasium Weikersheim, welches das gemeinsame Singen und Musizieren als Schwerpunkt schulischer Bildung begreift, vor Beginn der Weihnachtsferien zu einem großen Konzert in die Tauberphilharmonie ein.

Damit konnte nun endlich wieder an eine Tradition angeknüpft werden, die es den Kindern und Jugendlichen der Schule ermöglicht, ihr musikalisches Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. Nach langem Training, so der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Weikersheim, Karl-Heinz Moschüring, in seinem Grußwort, will man ja schließlich der Schulgemeinschaft und den Familien zeigen, was im Musikunterricht und in Chorproben erarbeitet wurde.

Im Folgenden sollte die gut zweistündige Veranstaltung völlig ohne Moderation oder Redebeiträge auskommen und ganz im Zeichen der Instrumentalmusik und des Gesangs stehen. Die Tauberphilharmonie bot hierfür die perfekte Kulisse und war über den letzten Platz hinaus gefüllt. Das Programm, das das so zahlreich erschienene Publikum erleben durfte, bot neben Weihnachtsklassikern der Popmusik auch einige klassische und traditionelle Melodien und wirkte durch die zahlreichen Mitwirkenden sehr lebendig.

So waren allein am Flügel abwechselnd ein Siebtklässler, eine Zwölftklässlerin, eine Lehrkraft, ein ehemaliger Schüler und ein weiterer externer Pianist zu hören. Ein anderer ehemaliger Schüler eröffnete den Abend als Solist, woraufhin sich die Auftritte verschiedener Klassen aus der Unter- und Mittelstufe aneinanderreihten. Unter der Leitung von Musiklehrer Jochen Grab wurde hier gesungen und auch so mancher musikalische Überraschungseffekt erzielt, als Glockenspiele, „Boomwhackers“ genannte Plastikröhren und andere Rhythmusinstrumente zum Einsatz kamen.

Einige weitere Solistinnen und Solisten aus der Schülerschaft waren zu hören, und beeindruckend voll wurde die Bühne, als ein Ensemble aus zwei fünften, einer sechsten und einer siebten Klasse mit circa 80 Personen auftrat. Die Band hingegen kam bei ihrer Instrumentaleinlage mit deutlich weniger Personal aus. Seinen Höhepunkt fand das Konzert, als der Chor der Klassen sechs bis elf unter Leitung von Musiklehrerin Edith Wolff einige sehr komplexe, stimmgewaltige und wohlklingende Arrangements auf die Bühne zauberte. Verstärkt wurde dieser Chor durch Tenor- und Bassstimmen des Liederkranzes Niederstetten und aus den Familien der Chorkinder. Besonders berührte hier der Andachtsjodler aus Tirol, welcher von vier Schülerinnen an ihren Harfen begleitet wurde.

Zum Abschluss erfüllte der Basiskurs Musik aus der Klassenstufe 12 den Saal mit Gesang und Instrumentalbegleitung, welche in einer unwiderstehlichen Aufforderung zum Mitsingen bei „Go Tell It on the Mountain“ gipfelte. Zu spüren waren an diesem Abend neben etwas natürlichem Lampenfieber vor allem viel Talent und Arbeitsaufwand, die Leidenschaft für und der Spaß an Musik, und auch eine gute Portion Winterzauber. mikra