Das Orchester spielt in voller Besetzung: So wird das „Sinfoniekonzert“ am 16. Oktober um 19.30 Uhr in der Volksmission Weikersheim ein Genuss für das Publikum wie für die jugendlichen Musiker selbst, die den unvergleichlichen Klang eines vollen Orchesters lange schmerzlich vermisst haben. Auf dem Programm stehen unter anderem „Finlandia“ und der Valse Triste von Jean Sibelius, der

...