Das Thema ist durchaus komplex und es kann je nach Grunddefinition auch in einer gewissen Weise schöngerechnet werden. Doch die Hausaufgaben habe Weikersheim bereits gemacht, so Dr. Harald Drück, Fachmann für Gebäudeenergetik an der Universität Stuttgart und an seinem Institut Koordinator für „Smart Cities“. Er referierte vor dem Weikersheimer Gemeinderat.

„So schnell wie möglich zur

...