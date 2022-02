Kleine Veränderungen schlagen hohe Wellen

Weikersheim. Auf die nicht zu unterschätzende Bedeutung von Kommunalpolitik, von gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen kleiner Gemeinden, weist der auf Rügen spielende Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ hin. Der club w71 zeigt diesen Film am Freitag, 25. Februar, um 20 Uhr.

„Wem gehört mein Dorf?“ ist ein persönlicher Film über das Wesen der Demokratie.

Zwischen weißer Bäderarchitektur und sanftem Meeresrauschen zeigt Regisseur Christoph Eder am Beispiel seines Heimatorts Göhren auf Rügen, dass politische Mitbestimmung nirgendwo so unmittelbar ist wie in der Lokalpolitik.

Brisante Themen

Im Mikrokosmos des Ostseebads und seiner Bewohner werden Themen verhandelt, die weltumspannend Brisanz haben und kapitalistische Interessen gegen das Gemeinwohl stellen: Ausverkauf der Kommunen, Gentrifizierung, Strukturwandel, Turbo-Tourismus, Naturschutz.

Von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) hat „Wem gehört mein Dorf?“ das Prädikat „besonders wertvoll“ erhalten.

In der Jury-Begründung heißt es: „Spannend wie ein Spielfilm entwickelt sich auch Dank großartiger Protagonistinnen und Protagonisten ein demokratischer Kampf um die Mitbestimmung um das Göhrener Schicksal.“

Der Film zeigt, dass Veränderung im Kleinen beginnen und dabei große Wellen schlagen kann.

„Naturschutz oder Profitgier? Gewinnmaximierung oder Gemeinwohl? Diesen Grundkonflikt stellt der Dokumentarfilm sehr anschaulich dar.

Weil er die Verstrickungen von Wirtschaft und Politik offenbart“ (3sat Kulturzeit).