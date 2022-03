Klavierkonzert in der Weikersheimer Stadtkirche am 25. März

Weikersheim. Drei Pianisten der Klavierklasse Helge von Seelen bringen Werke von Ludwig van Beethoven und Franz Liszt am Freitag, 25. März, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche St. Georg zu Gehör.

Eröffnet wird das Konzert mit der Sonate op. 13 c-moll „Pathetique“ von Demian Schlegel, der sich derzeit auf sein Musikabitur vorbereitet. Ein weiteres Werk von Beethoven Sonate op. 31/1 G-Dur, wird Benjamin Scheunemann am Yamaha Flügel der Stadtkirche präsentieren. Er konzertiert bereits in Deutschland und studiert derzeit an der Hochschule für Musik in Würzburg.

Demian Schlegel ist zu Gast in der Weikersheimer Kirche. © Veranstalter

Abgerundet wird das Programm mit der „Paganini-Etüde Nr.2 in Es-Dur von Julia Bernhard.

Sie trat erfolgreich bei unterschiedlichen Klavierwettbewerben auf und besucht zurzeit die zehnte Klasse des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Wertheim. Man kann große Klaviermusik erleben, gespielt von jungen Pianisten mit großer Leidenschaft auf hohem Niveau.