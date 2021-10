Klar hinter den „reellen“ Ansatz stellen

Weikersheim. In der GemeinderatsSitzung vom 16. September gab es unter der Überschrift „Weikersheim – was heißt hier klimaneutral?“ einen interessanten Vortrag von Dr. Harald Drück, Uni Stuttgart. Danach titelten die Fränkischen Nachrichten am 18. September: „Wissenschaftler der Universität Stuttgart referiert zum Thema „Klimaneutralität“ – Das Pflichtprogramm „bereits erreicht“. Hierzu nimmt der „Klimastammtisch“ Stellung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Diese Überschrift ist in der Tat irreführend“, war laut Stammtisch die Rückmeldung von Drück. „Durch die Überschrift kann tatsächlich der Eindruck entstehen, dass Weikersheim in Sachen Klimaneutralität nichts mehr tun muss. Dies sei allerdings nur dann der Fall, wenn man sich das „schönrechnet“.

Da in der kommenden Gemeinderatssitzung am 21. Oktober keine Bürgerfragestunde angesetzt ist, fragt der Klimastammtisch öffentlich nach, ob die Stadt sich das Thema Klimaneutralität wirklich schönrechnet?

Das wäre der Fall, wenn man z.B. den auf Weikersheimer Gebiet durch Windräder erzeugten Öko-Strom mit den Co2-Emissionen aus Gebäudeheizungen gegenrechnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Andere Faktoren berücksichtigen

Alternativ ist der von Prof. Drück vorgestellte „Reelle“ Ansatz, also die echte Klimaneutralität, die auch den Co2-Ausstoß durch Wärmeerzeugung und durch Mobilität berücksichtigt. Als wesentliche notwendige Maßnahmen für echte Klimaneutralität nenne Drück hierfür die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts sowie die Etablierung eines Klimaschutzmanagements, bzw. Klimaschutzmanagers. „Herr Drück führt dies in seinem Vortrag dann detailliert aus – die Fränkischen Nachrichten haben diese interessante Präsentation dankenswerter weise auf ihrer Website veröffentlicht“ (ergänzend zum genannten redaktionellen Beitrag und in Rücksprache mit dem Autor; Anm. der Redaktion).

Für den Klimastammtisch bleibt nach dem erfolgreichen Einwohnerantrag die Erwartung, dass die Stadt Weikersheim „sich klar hinter den reellen Ansatz stellt“ und sich somit für eine „echte“ Klimaneutralität einsetzt. pm