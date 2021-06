Klärle diskutiert mit Politikern

Schäftersheim. „Seit über zwei Jahrzehnten steht die Klärle GmbH für nachhaltige und zukunftsfähige Planungen im ländlichen Raum“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens – anlässlich des 25-jährigen Bestehens veranstaltet es am Freitag, 18. Juni ein „Nachhaltigkeitsforum Ländlicher Raum“ in Weikersheim.

Neben der baden-württembergischen Staatssekretärin für den Ländlichen Raum Sabine Kurtz haben laut Mitteilung von Klärle auch die beiden Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel und Alois Gerig ihre Teilnahme zugesagt. pm