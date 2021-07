Kläranlage in Elpersheim wird stillgelegt

Elpersheim. Die Kläranlage in Elpersheim soll nach Planungen der Stadt Weikersheim stillgelegt werden. Zugleich erfolgt eine Verlagerung der Abwasserreinigung in die Zentralkläranlage nach Weikersheim. Hierzu muss zwischen den beiden Kläranlagen eine rund 2,2 Kilometer lange Abwasserdruckleitung in einer Regelsohltiefe von 1,5 Metern verlegt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verlegung ist teilweise in offener Bauweise vorgesehen wie etwa bei einer Abweichung von der Regelsohltiefe, bei Hindernissen, auf befestigten Teilabschnitten oder im Straßenbereich. Die geschlossene Bauweise mit dem Pflugverfahren soll dort zur Anwendung kommen, wo keine gravierenden Hindernisse zu erwarten sind und die Abwasserdruckleitung nahezu oberflächenparallel verlegt werden kann. Die Unterquerung der Tauber erfolgt mittels einer Spülbohrung.

Nach Inbetriebnahme des neuen Abwasserpumpwerks soll die vorhandene Abwasserreinigungsanlage in Elpersheim stillgelegt werden. Diesbezüglich ist beabsichtigt, sämtliche beweglichen und festen Einbauteile zu demontieren sowie einen Teilabbruch der Bauwerke bis auf circa 1,5 Meter unter Geländeoberkante vorzunehmen. Dementsprechend hat der Weikersheimer Gemeinderat die Auftragsvergabe der Entwässerungs-, Straßenbau- und Abbrucharbeiten an die Bauunternehmung Anton Bokmeier GmbH in Markelsheim zum kostengünstigsten Angebotspreis in Höhe von rund 662 200 Euro beschlossen. Der Auftrag für technische Ausrüstung wurde der Kuhn GmbH in Höpfingen erteilt, die mit etwa 214 100 Euro hierzu das preisgünstigste Angebot eingereicht hatte. pdw