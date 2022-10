Unter dem Motto „Kirche in einem anderen Licht“ steht die Feier zum Reformationstag am Montag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, in der Weikersheimer St.-Georgs-Kirche. Bestimmt ist der Abend durch Lichtinstallationen, Musik und Texte.

Das evangelische Gotteshaus am Marktplatz wird dabei von André Beetz und seinem Team eine Stunde lang in ganz unterschiedliche Farben getaucht. Dadurch sollen sich

...