Kinofeeling in der Stadtkirche

Weikersheim. Wieder zu Gast in Weikersheim ist der Leonberger Organist Attila Kalman, der schon eine Reihe an Stummfilmen an der Laukhuff-Orgel live improvisiert hat.

Nun kommt er mit der Komödie Mädchenscheu von Harold Lloyd am Samstag, 18. März, um 19 Uhr wieder nach Weikersheim. Harold Lloyd zählte zu den beliebtesten Komikern der Stummfilm-Zeit in den USA. Girls Shy (Mädchenscheu) war der erste Film, den der Schauspieler auch selbst produzierte. Er spielt darin einen schüchternen jungen Mann namens Harold Meadows, der in der Kleinstadt Little Bend im Schneiderladen seines Onkels mitarbeitet. Weibliche Kundschaft verunsichert ihn und macht ihn nervös, so dass er anfängt zu stottern. Um seine Mädchenscheu zu überwinden, schreibt er ein Buch mit dem Titel „The Secred of Making Love“, in dem er anderen Männer Ratschläge zu Eroberung von Frauen erteilt. Auf dem Weg zu einem großen Verlagshaus trifft er im Zug auf Mary Buckingham, ein junges Mädchen aus gutem Hause. Sie verlieben sich ineinander. Doch als der Verleger die Veröffentlichung des Buches ablehnt, scheint die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zerstört. Zu erleben ist die Komödie live vertont von Attila Kalman in der Evangelischen Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.