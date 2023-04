Kein Handbuch für Umgang mit der Erde

„Orientierung in der multipolaren Welt – Stichworte zur geistigen Situation der Zeit“: Zu diesem Thema sprach der Philosoph und Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Peter Sloterdijk über apokalyptischen Druck, Titanismus und Künstliche Intelligenz.

Weikersheim. Die Erde als ein Raumschiff, für das den Menschen kein echtes Handbuch mitgeliefert wurde – in dieser Metapher des Ökonomen Henry George sieht der Philosoph Prof. Dr. Peter Sloterdijk die Orientierungslosigkeit des Menschen mit am besten versinnbildlicht. Das sagte er bei der sechsten „Enter the Future-Veranstaltung“ in der Tauberphilharmonie in Weikersheim, veranstaltet von der Wittenstein Stiftung.

Der Mensch müsse autodidaktisch erlernen, sich selbst beibringen, wie dieses Raumschiff zu lenken sei, so seine Orientierungsempfehlung oder besser gesagt: Feststellung. Und dabei verstehen, dass fossile Ressourcen endlich seien.

Allerdings – betrachte man die Weltlage – so werde die Erde scheinbar von vielen als „Cateringservice für die menschliche Party“ angesehen. Wer ersetzt all das, was verbraucht wurde? „Wenn die Erde eine Schöpfung ist, was, wenn sie ausgeschöpft wurde?“, stellte er die existenzielle Frage in den Raum.

So bedürfe es einer neuen Bescheidenheit, führte Peter Sloterdijk aus. „Bescheidenheit haben die Menschen unseres Kulturkreises verloren. Wir leben auf eine Weise, als hätte jeder von uns 50 unsichtbare Sklaven.“

Belastungen würden inzwischen externalisiert und Künstliche Intelligenz (KI) sei dabei die vollständige Realisierung der Belastungsverschiebung. Gegenüber Maschinen brauche der Mensch jedoch keine Schuldgefühle zu haben. Zwar würden Maschinen die Fähigkeit der Selbstbezüglichkeit erlangen, doch keine Seele. Nichtsdestotrotz fühle sich der Mensch herausgefordert, wie in einem Wettrennen mit den Maschinen. Diese hätten nämlich Bereiche übernommen, die dem menschlichen Selbstverständnis zugeordnet würden und beruhten auf Mechanismen und Mustern – beispielsweise das „sprachliche Erkennungsregister“.

Bereits vor zehn Jahren hatte Dr. Manfred Wittenstein, wie er zu Beginn des Abends berichtete, Peter Sloterdijk als Redner zur Eröffnung der Innovationsfabrik bei Wittenstein in Harthausen eingeladen. Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Enter the future“ setze man auf Perspektivenvielfalt und Beteiligung: „Orientierungslos lässt sich die Zukunft nicht gestalten“, merkte er an. Vor allem in einer komplexen Welt, in der Schwarz-Weiß-Sichten zahlreich angeboten, aber nicht weiterhelfen würden, sei entscheidend, Lösungen von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Daher habe man den philosophischen Denker gerne wieder zu Gast.

In seinem rund einstündigen Vortrag ging Sloterdijk zunächst auf kulturwissenschaftliche Hintergründe und die gesellschaftliche Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert ein.

Wie in philosophischen Diskursen und Überlegungen nicht selten, war es nicht einfach, manchen der Gedankensprünge Slotterdijks und ihren Zusammenhängen in ihrer Stringenz zu folgen und zu bewerten, welche Konsequenzen diese in sich tragen. Wohl kam es ihm aber auch gar nicht auf eine Wertung an, sondern mehr auf eine Bestandsaufnahme und das Sammeln von Erkenntnissen innerhalb seiner Beobachterposition. Dabei erläuterte der Philosoph anfangs die Bedeutung des „apokalyptischen Drucks“, eine mitunter religiös geprägte apokalyptische Frist, die eine Sicht der Endlichkeit der Menschen auf die Welt beinhalte.

Daraufhin beschrieb er unter anderem den Begriff des „Titanismus“ und dass dieser durch die Verarbeitung von Kohle und Öl in die Welt zurückgekehrt sei: Titanen als „niedere“ Götter, die übermächtig seien. Beim Beispiel der Rohstoffe etwa hätte sich in Folge eine Mystifikation der Arbeiterklasse ergeben, doch seien die Menschen die „Assistenz der Kohle“ geworden.

Beim Öl hätte sich ebenso ein Gefühl des unendlichen Nachwuchses eingestellt und ein Gigantismus ausgebreitet. Doch statt aus Katastrophen zu lernen, sei man dazu übergegangen, noch höher und weiter zu bauen. Fossile Rohstoffe, die sich über Millionen Jahre hinweg gebildet hätten, verbrauche die Menschheit innerhalb kürzester Zeit. Und wer glaube, das Ölzeitalter sei beendet, müsse sich eines Besseren belehren lassen: Afrika sei seiner Ansicht nach in den kommenden Jahren von der Ölindustrie als fossile Tankstelle für die erste und zweite Welt auserkoren worden. „Wir geben uns einer optischen Täuschung hin, wenn wir die Gesamtlage betrachten.“ Doch möchte Sloterdijk keinen „selbstgefälligen Pessimismus“ verfolgen, gab er an. Etwa 220 Personen im Publikum und rund 200 über einen Livestream verfolgten die Ausführungen Sloterdijks, der sich im Anschluss noch mit Moderator Benedikt Hofmann unterhielt, der wiederum Fragen aus dem Publikum aufgriff und an den Philosophen weitergab.