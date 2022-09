Weikersheim. Gewinner der „Goldenen Viktoria“ beim 11. Debut-Klassik-Gesangswettbewerb im Konzertsaal der Tauberphilharmonie in Weikersheim wurde der 1994 in Karaganda (Kasachstan) geborene Tenor Kudaibergen Abildin. Die Aufzeichnung des Galakonzerts mit den sechs Finalisten, die mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg unter der Leitung von GMD Enrico Calesso jeweils zwei Arien vortrugen, wird vom SWR2 am 9. Oktober um 20 Uhr ausgestrahlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1