Weikersheim. In der Sommer-Konzertreihe „Schaufenster Jeunesses“ in der Tauberphilharmonie stehen in diesem Monat Kammermusik und Oper auf dem Programm.

Am Samstag, 20. August, um 19.30 Uhr spielen die Mitglieder des Notos Quartetts und junge Nachwuchstalente gemeinsam Meisterwerke der Kammermusik-Literatur von Brahms, Mozart, Dvorák und Gabriel Fauré. Ihrem Programm haben sie den Titel „Influencer“ gegeben. Das vielfach mit Preisen ausgezeichnete „Notos Quartett“ setzt sich neben seiner internationalen Konzerttätigkeit für die Förderung junger Musiker und Musikerinnen ein: So geben die vier jungen Meister in der „Notos Chamber Music Academy“ der JMD frei von jeder Attitüde ihre Erfahrung an die „next generation“ weiter.

Am Samstag, 27. August, um 19.30 Uhr, kommen Freunde des Operngesangs in einer stimmungsvollen Ariensoiree zu einem exquisiten Genuss. 14 junge Sängerinnen und Sänger und jung-professionelle Klavierbegleiter, die sich mit ihrer Teilnahme am „exzellenz labor oper“ der JMD den letzten Schliff für ihre professionelle Karriere holen, präsentieren, was dieser hochintensive „Meisterkurs der anderen Art“ bei ihnen mobilisiert hat.

Karten für alle Konzerte der Reihe „Schaufenster Jeunesses“ sind erhältlich bei der Jeunesses Musicales Deutschland unter Telefon 07934/ 99360 oder unter www.jmd.info im Internet.