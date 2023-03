Kammermusik aus verschiedenen Epochen

Weikersheim. Im Abschlusskonzert des Kurses „Kammermusik 18plus“ am Sonntag, 5. März, um 14.30 Uhr im Gärtnerhaus von Schloss Weikersheim präsentieren sich die Teilnehmer. Das Besondere dieses Kurses der Jeunesses Musicales Deutschland: Die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 19 bis 75 Jahren. Denn die Begeisterung für Kammermusik ist keine Frage des Alters. 46 Musiker präsentieren in elf Ensembles ein abwechslungsreiches Programm in verschiedenen Besetzungen von Duo bis Oktett. Die Ensembles erarbeiten mit erfahrenen Dozenten in der Musikakademie Schloss Weikersheim Kammermusik-Werke aus unterschiedlichen Epochen. Ein sympathisches und abwechslungsreiches Kammerkonzert-Format. Der Eintritt ist frei. Lediglich der Eintritt in den Schlosspark ist zu entrichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1