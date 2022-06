Kaiserwetter lockte Sportbegeisterte an

Weikersheim. 460 Mädchen und Jungen aus neun Vereinen beteiligten sich am Wochenende am Kreiskinderturnfest in Weikersheim: 230 beim Kitu-Cup der Jahrgänge 2015 bis 2018 und 230 bei den Wettkämpfen der Leichtathleten und Turner der Jahrgänge 2007 bis 2014. „Nach zwei Jahren Pause war dies eine besondere Herausforderung“, so Steffen Reißenweber, Turnwart Turngau und gleichzeitig Vorsitzender des TSV Vorbachzimmern.

Für die Ausrichtung bildeten Steffen Reißenweber, Thomas Melzer und Kathrin Rupp ein Kernteam, das die Organisation übernahm. Die Aufgaben wurden auf die Vereine verteilt. Der TSV Vorbachzimmern, der TSV Laudenbach und der TV Creglingen übernahmen die Bewirtung. Der TSV Weikersheim kümmerte sich um Sportstätten und die Berechnung.

Kathrin Rupp, seit diesem Frühjahr neu im Amt als Ansprechpartnerin/Kontaktperson zwischen Turngau und den Kreisvereinen und speziell zuständig für den Kitu-Cup, hatte alles fest im Griff. Beim Kitu-Cup galt es unter anderem, Schnelligkeit beim Wendesprint, Rhythmusgefühl beim Durchlaufen von Reifen oder dem Laufen über kleine Hindernisse sowie Geschicklichkeit beim Ballslalom zu zeigen. In der Sporthalle präsentierten die jungen Sportler ihre Übungen am Boden und an den Geräten. Die Leichtathleten stellten ihr Können auf dem Sportplatz beim Sprint, Weitsprung und Ballwurf unter Beweis.

Für willkommene Abkühlung bei der großen Hitze sorgte der Rasensprenger nach dem Spendenlauf, mit dem die Veranstaltung den am selben Tag durchgeführten Stadt-Kirchen-Lauf der evangelischen Kirchengemeinde unterstützte.

Für die Helfer und Organisatoren gab es – ebenso wie für die zahlreichen Teilnehmer – viel Lob. H. Herz von der AOK überreichte dem Turnkreis einen Scheck über 520 Euro.

Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach freute sich über die Vielzahl an jungen Sportlern: „Da geht einem das Herz auf.“ Und Thomas Melzer vom TSV Weikersheim erklärte: „Die Teilnehmerzahl zeigt, dass das Vereinsleben intakt ist.“ hl