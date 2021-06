„Am Ende is eh egal“ – so heißt das Programm des Kabarettisten Moritz Neumeier, der am Samstag 3. Juli, 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie auftritt. Der 33-jährige ist regelmäßiger Gast in TV-Shows wie „Luke. Die Greatnightshow“ oder „Die Anstalt“, in denen er mit seinem rohen Humor, gewaltigen Pointen und einzigartiger Stand-Up-Comedy besticht. Der frisch gekürte Preisträger des

...