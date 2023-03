Junge Talente gesucht

Weikersheim. Die Jeunesses Musicales Deutschland bietet jungen Talenten eine Bühne und ruft Kreative zwischen 14 und 21 Jahren aus dem Main-Tauber-Kreis zur Teilnahme am Kleinkunstwettbewerb „Leben eben“ 2023 auf. Teilnehmen können sowohl Solokünstlerinnen und -künstler aller Genres als auch Gruppen wie Tanzensembles oder Bands.

Der Wettbewerb ist eine Veranstaltung von jungen Menschen für junge Menschen. Er wurde initiiert und erdacht von einer Freiwilligen im Sozialen Jahr Kultur der Jeunesses Musicales Deutschland. Die Idee: Junge Menschen präsentieren sich und ihr Können und bringen in ihren kreativen Beiträgen zum Ausdruck, was sie in ihrem Leben bewegt und ihr Lebensgefühl ausmacht.

Seit 15 Jahren

In diesem Jahr engagiert sich Larissa Gerhäuser, die aktuelle Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur der JMD, dafür, dass Künstler und Publikum am Samstag, 15. Juli, einen unvergesslichen Abend erleben werden.

Die 19-Jährige aus Kitzingen übernimmt selbstständig die Planung und Organisation des Projektes vom Marketing, über den Kontakt mit den Teilnehmern, bis zur Koordination der Technik. Am Wettbewerbsabend wird sie als Moderatorin auch selbst auf der Bühne stehen.

Das Konzept einer jungen Bühne begeistert seit mittlerweile 15 Jahren Jugendliche und Publikum. War anfangs noch der „Jeunesses-Keller“ der Musikakademie Schloss Weikersheim die stimmungsvolle Location für den Wettbewerbsabend, machte der Erfolg des Formats bald einen Umzug in die damalige Stadthalle, beziehungsweise die Übergangs-„stattHalle“ erforderlich.

Freundschaftlicher Umgang

Seit 2019 findet der Abend in der Tauber-Philharmonie Weikersheim statt. Die intime Atmosphäre und der freundschaftlich geprägte Umgang der Wettbewerbsteilnehmer untereinander, die das besondere Flair von „Leben eben“ ausmachen, sind geblieben. Eine perfekte Licht- und Soundtechnik ist dazu gekommen. Gesang, Tanz, Bandauftritte, Poetry Slam, eine Lichtshow, Pole Dance und noch vieles mehr war bereits zu erleben – in jedem Jahr begeisternd neu und anders.

Nun haben junge Kreative erneut die Chance auf eine motivierende Bühnenerfahrung und Preisgelder in Höhe von insgesamt 600 Euro.