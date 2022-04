Junge Autofahrerin unter Drogen

Rothenburg. Eine 21-jährige Autofahrerin stand im Verdacht, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss illegaler Drogen gesteuert zu haben. Die junge Frau war am Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Erlbacher Straße einer Kontrolle unterzogen worden. Hierbei zeigte die 21-Jährige laut Polizeibericht „drogentypische Verhaltensweisen“. Darauf angesprochen, räumte sie ein, sich kurz vor der Kontrolle einen „Joint genehmigt“ zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Bei einem positiven Gutachten muss die Autofahrerin mit einem hohen Bußgeld, Punkten und Fahrverbot rechnen. Zudem wird die Führerscheinstelle mit eingebunden. pol

