Jörg Hever bleibt an Spitze des Vereins

Laudenbach. Ihre 45. Hauptversammlung hielten die Tischtennis-Freunde Laudenbach auf Grund der Corona-Pandemie in der Laudenbacher Zehntscheune ab. Mehr als 20 Prozent aller Mitglieder folgten der Einladung.

Der Vorsitzende Jörg Hever begrüßte die erschienenen Mitglieder, die Ehrenmitglieder, sowie den Vertreter der Ortschaftsverwaltung Laudenbach, Anna Mühleck und den Sportkreisvorsitzenden Volker Silberzahn.

Gleich zu Beginn der Hauptversammlung wurden der seit der letzten Hauptversammlung im Jahr 2019 verstorbenen Mitglieder gedacht (Hildegard Zenkert, Ehrenmitglieder Ewald Rein und Josef Zenkert). Hever führte an, dass die Corona-Pandemie große Probleme im Sport ausgelöst haben. Die Verbandsrunde wurde im Jahr 2019 abgebrochen. Im Jahr 2019 konnte noch vor der Corona-Pandemie der 50. Geburtstag mit einer Weinprobe im Julius-Echter-Tank und der offizielle Festabend in der Zehntscheune gefeiert werden. Am Ende seiner Ausführungen bedankte sich der Vorsitzende bei „allen helfenden Händen“.

Im Bericht des Jugendleiters berichte Thomas Ruske über die aktuelle Situation im Jugendtraining. Derzeit könne leider keine Mannschaft gestellt werden. Das Jugendtraining soll in neue, jüngere Hände gelegt werden – Bastian Schwallach befindet sich derzeit in der Ausbildung zum C-Trainer.

Anna Mühleck bedankte sich für die Einladung und überbrachte die Grußworte der Ortschaftsverwaltung Laudenbach sowie der Stadt Weikersheim. „Corona prägt das Vereinsleben – und auch das Ortsgeschehen“. Abschließend bedankte sie sich für die Teilnahme am Faschingsumzug und am Dorfgeschehen.

Vorstand entlastet

Kassierer Paul Gölz stellte detailliert die Finanzen des Vereines der Jahre 2019 und 2020 vor. Die Kassenprüfer Gebhard Schweizer und Walter Wehr bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes übernahm der Sportkreisvorsitzende Volker Silberzahn. Diese erfolgte einstimmig.

Vereine stark gebeutelt

Er beglückwünschte die gesamte Vorstandschaft über die erfolgte Entlastung. Ferner überbrachte Silberzahn die Grüße die Württembergischen Landessportbundes und des Sportkreises Mergentheim. In seinen Erläuterungen informierte Silberzahn die Anwesenden, dass „einige Vereine um ihr Überleben kämpfen – Corona hat die Vereine stark gebeutelt“. Ein großes Problem ist hierbei die fehlenden zwischenmenschlichen Kontakte so der Sportkreisvorsitzende weiter. Silberzahn hofft auf eine weitere Besserung der Situation der Corona-Pandemie. Mit seinem Wunsch „dass es wieder aufwärts geht“ schloss Silberzahn seine Worte. Die anstehenden Wahlen wurden vom Sportkreisvorsitzenden Volker Silberzahn routiniert durchgeführt. Jörg Hever behält den obersten Posten bei den TTF. Sein Vertreter bleibt wie bisher Gerhard Wolfert. Auch die Funktionen des Kassierers und des Schriftführers bleiben bei Paul Gölz und Erik Stiefel. Neuer TT-Abteilungsleiter wird Manuel Ilzhöfer – und neuer Jugendleiter wird Bastian Schwallach. Folgende Mitglieder unterstützen den Vorstand im Ausschuss: Martin Schneider, Peter Przywara, Hubert Kraft, Stefan Gölz, Thomas Ruske, Gebhard Schweizer und Paul Stumpp und Svea Täubert (Jugendvertreterin – neu). Kassenprüfer bleiben Gebhard Schweizer und Walter Wehr.

Nach den vereinsinternen Wahlen wurden Anna und Theresa Mühleck mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Die Ehrung in Gold konnten Edda Pontow, Patricia Leifeling und Franz Schweizer in Empfang nehmen pg

