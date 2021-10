Jetzt sind Umleitungen „scharf“ geschalten

Elpersheim. In der Frühe war am Montag die Überfahrt über die Tauberbrücke im Weikersheimer Ortsteil Elpersheim noch möglich – am Nachmittag wurde von der Baufirma endgültig dicht gemacht. Der Umbau der bisherigen Bogenbrücke zur neuen Balkenbrücke hat begonnen. Bauherr ist der Landkreis Main-Tauber.

Gleichzeitig sind die örtlich vorbereiteten Umleitungsstrecken „scharf“ geschalten worden. Wer etwa aus dem Bereich Tauberhöhe nach Bad Mergentheim fahren will, der muss übers Rüsselhäuser Tal fahren oder durch die Weikersheimer Kernstadt. mrz