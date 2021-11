Jazzkonzert mit „Kuzu“

Weikersheim. Seit Jahren gilt Dave Rempis als einer der besten Musiker der Jazzszene Chicagos. Vor einigen Jahren hat sich Dave Rempis mit Tashi Dorji an der Elektrogitarre und Tyler Damon am Schlagzeug zum Trio Kuzu zusammengetan. Dessen raffinierter Sound wechselt zwischen improvisierter Musik, lärmigen Rock und musikalischem Neuland. Kuzu geht nun, nach Veröffentlichung von fünf CDs, zum ersten Mal auf Tour durch Europa. Nach Prag, Wien und Amsterdam steht am Samstag, 20. November, um 20 Uhr zum sechsten Mal der club w71 in Weikersheim auf dem Tourplan.

Für dieses Konzert gilt 2 G. Reservierungen per E-Mail an noba@gmx.de.