Jahrgang 1971 feiert „Goldenes Abi“

Weikersheim. Der Abiturjahrgang 1971 im Gymnasium Weikersheim hat jetzt sein „Goldenes Abi“ gefeiert – wegen Corona konnte die Feier erst zwei Jahre später stattfinden.

Der Jahrgang war die erste Klasse im damaligen Progymnasium Weikersheim, die dort das Abitur ablegen konnte, das heißt man war vier Jahre lang die älteste Klasse in der Schule.

Grillen wie in der Schulzeit

Das Jubiläum 50 Jahre Abitur war Anlass, einen ganzen Tag lang gemeinsam zu feiern. Morgens um 9 Uhr ging es los. Die Tour führte über die 1000-jährige Eiche in Sichertshausen zur Anhäuser Mauer bei Wallhausen. Nach einer interessanten Führung in der Jugendstilkirche in Gaggstatt wurde der Sophienberg gegenüber des Schlosses in Kirchberg bestiegen. In der Nähe von Liebesdorf wurde, wie in der Schulzeit, mit Haselnussstecken gegrillt.

Lachender Philosoph

In Lauenburg stießen die ehemaligen Klassenkameraden auf den „Lachenden Philosophen“ Carl Julius Weber (1767-1832). Der wollte z. B. auf seinen Grabstein schreiben lassen: „Hier liegen meine Gebeine, es wäre mir lieber es wären Deine“.

Spannend war dann noch der naturbelassene Schlosspark der Fürsten zu Hohenlohe-Bartenstein. So besuchte man die Stelle, wo im Jahr 1796 die Aufführung von Mozarts Zauberflöte stattfand.

Fürst Leopold hatte extra ein Theater bauen lassen. Die Musik wurde sogar von der eigenen fürstlichen Hofkapelle gespielt. Den Abend verbrachte man auf dem Martinshof der Familie Bayer im Niederstettener Stadtteil Rüsselhausen.

Gemeinsam gesungen

Anschließend wurde mit Gitarrenmusik sogar das ganze Liederbuch durchgesungen. Nach 14 Stunden Feierlichkeiten gingen die 70-jährigen mit schönsten Erinnerungen auseinander.