Internationaler Orchesterabend

Weikersheim. Mit dem Janácek Philharmonic Ostrava ist am Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr eines der führenden Orchester Tschechiens in der Tauberphilharmonie zu Gast. Den strahlenden Auftakt in das Orchesterkonzert macht die „Akademische Festouvertüre“ von Johannes Brahms. Als Dank für seine Ehrendoktorwürde verarbeitete Brahms im Jahr 1880 darin Studentenlieder wie „Ich komm dort von der Höh“ bis zu „Gaudeamus Igitur“ im Maestoso-Finale. Außerdem sind mit ausgewählten Orchesterliedern des Franzosen Henri Duparc französische Romantik ebenso zu hören wie die 1901 komponierte 4. Sinfonie von Gustav Mahler. Sie gehört heute zu seinen beliebtesten Werken. Tickets für diesen internationalen Orchesterabend sind unter tauberphilharmonie.de, unter Telefon 07934/995 999 9 sowie in den FN-Kundenforen in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim erhältlich. Bild: Veranstalter

