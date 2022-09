Internationale junge Meisterensembles erleben

Weikersheim. Kammermusik interpretiert mit spürbarer Leidenschaft, Spielfreude und hoher technischer Brillanz: Nach den Dozierenden (am vergangenen Samstag, die FN berichteten) präsentieren sich in dieser Woche auch die Teilnehmerensembles des renommierten „International Chamber Music Campus“ in zwei Konzerten.

Am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr im Wittensteinsaal der Tauberphilharmonie und am Samstag, 17. September, beim Rotary-Konzert, um 20 Uhr, im Rittersaal von Schloss Weikersheim präsentieren die Ensembles ein vielseitiges kammermusikalisches Programm mit Werken aus verschiedenen Epochen.

Die jungen Musiker und Musikerinnen aus ganz Europa und aller Welt stehen mit ihren erst wenige Jahre bestehenden oder neu gegründeten Ensembles auf der Schwelle zur professionellen Karriere. Bei der Jeunesses Musicales Deutschland erfahren sie durch Weltklasse-Dozenten wie das Vogler Quartett die Ermutigung, ihre jeweiligen künstlerischen Hintergründe in die musikalische Interpretation und die Entwicklung ihres eigenen Stils einzubringen.

Auf dem Sprung

Viele dieser „rising“ Ensembles erhalten nach ihrer Teilnahme am International Chamber Music Campus Engagements bei den führenden Kammermusikfestivals. jmd