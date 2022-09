In Weikersheimer Cafe "tätig" geworden: Exhibitionist fällt auf und wird ermittelt

Weikersheim. Dank des richtigen Verhaltens einer Bürgerin ist es der Polizei am Samstag gelungen, einen 55 Jahre alten Mann zu ermitteln, der im Außenbereich eines Cafés in Weikersheim an seinem Geschlechtsteil herum manipuliert hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Handlungen vorgenommen

Einige Personen genossen gerade den Nachmittag bei einer guten Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen, als eine Gruppe Gäste auf einen Mann am Nachbartisch aufmerksam gemacht wurde, der mit dem Handy in der Hand dort saß und an sich exhibitionistische Handlungen vornahm. Als dieser merkte, dass sein Tun beobachtet wird, stand er auf und verließ das Café durch einen anderen Ausgang.

© picture alliance/dpa

Der Mann hatte aber wohl nicht mit der Hartnäckigkeit und dem detektivischen Spürsinn einer Bürgerin gerechnet, die ihn draußen auf der Straße wieder sah, ihm folgte und die Polizei alarmierte. Zwar versuchte der 55-Jährige, mit seinem Wagen schnell das Weite zu suchen – dabei hätte er fast noch einen Unfall verursacht –, doch die Zeugin merkte sich das Nummernschild geistesgegenwärtig und brachte so die Polizeibeamten auf die richtige Spur.

Eine Straftat liegt vor

Nachdem der Mann nun den Behörden bekannt ist, hat inzwischen die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim die weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen, denn es liegt nach Polizeiangaben hier eine Straftat (Exhibitionismus, Erregung öffentlichen Ärgernisses) vor.