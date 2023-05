In Weikersheim herrschte Hochbetrieb

Weikersheim. Schon ab 11 Uhr früh herrschte reges Leben an den Ständen auf dem Marktplatz, später wurde es voll bei den im Norden, Süden und Osten der Innenstadt sowie auf der Tauberhöhe angesiedelten Betrieben. So belebt wie am 360˚-Sonntag erlebt man das Tauberstädtchen ansonsten nur zur Kärwe.

Zu Fuß und mit allem, was Räder hat, waren die Gäste aus nah und durchaus auch ferner in Weikersheim unterwegs.

Sorglos, als wäre die Hauptstraße kurzfristig zur Fußgängerzone umgewidmet worden, waren Menschen auf Inlinern, E-Scootern, Fahrrädern, E-Bikes, mit Kinderwagen, auf Mopeds, Motorrollern und -rädern, dazu auch im Bus oder Pkw auf Tour, um möglichst viel mitzubekommen von den Möglichkeiten und Angeboten, die die Weikersheimer Betriebe, Vereine und sonstigen Akteure auf die Beine gestellt hatten.

„Und – alles gesehen?“ Die Frage sirrte immer mal wieder über die Tresen und durch die Pendelbusse. Schon der Unterton der Frage macht es deutlich: Das schafft man nicht.

Sechs Stunden für gut 60 Teilnehmende: selbst ohne Einberechnung der Wegstrecken wären da gerade mal knapp sechs Minuten pro Stand oder Betrieb geblieben. Auswählen war angesagt – und, um alle geplanten Ziele zu erreichen, genaue Routenplanung. Und dann warteten die Betriebe auch noch mit spannenden Eigenprogrammen auf: So organisierte etwa die Volksbank Main-Tauber sehr gut besuchte Führungen durchs Haus, bei denen auch ein Blick in die Schließfachabteilung möglich war, die Sparkasse lud zum Minigolf, die BioEnergie Tauberhöhe zur Betriebsführung bis hoch auf die Fermenter-Dächer, die BeMa-Baggervermietung zum Geschicklichkeitstest als Baggerfahrer und, und, und.

Und allenthalben lockten dann auch noch Leckereien von zuckersüß bis kräftig herzhaft sowie ein reichhaltiges Angebot von Spiel- und Tobeflächen für die kleinen Gäste, das auch bei den Erwachsenen gut ankam: Zeit für Begegnung, Plauderei, Führungen und Fachgespräch, aus dem sich hie und da tatsächlich die eine oder andere Neueinstellung, der eine oder andere Ausbildungsvertrag ergeben könnte.

Es war das Vorstandsteam des Weikersheimer Handels- und Gewerbevereins, das sich von vornherein für eine offene Veranstaltung entschieden hatte: „Weikersheim soll sich präsentieren – und zwar im 360˚-Rundumblick.“

Das Konzept ging auf: Vereine, Läden, Klein- und Großbetriebe machten mit, vermittelten ein „Wir in Weikersheim“-Gefühl, das auf die Gäste übersprang. Ein Zusatzplus: das schöne Frühlingswetter, das sicher zum immensen Erfolg der Veranstaltung bei Radlern beitrug.

Hoch zufrieden zeigte sich Bürgermeister Nick Schuppert, der sich vorgenommen hatte, sein Städtchen nicht nur aus der Busperspektive zu erkunden, sondern auch möglichst vielen Betrieben einen Besuch abzustatten.

Aus Sicht des HGV-Orga-Teams wäre es schön gewesen, wenn sich neben den Betrieben aus Schäftersheim und Laudenbach noch weitere Unternehmen aus den Teilorten im Rahmen von Weikersheim 360˚ präsentiert hätten.

Zufriedenheit herrscht auch bei den Teilnehmern, die über großes Interesse an ihren Angeboten berichten – und etliche Gäste, die über die Angebotsvielfalt staunten, fragten schon mal an, wann die nächste derartige Veranstaltung in Weikersheim stattfinde; damit dürften die Gäste schon einen Zusatzpunkt auf die Tagesordnung der demnächst stattfindenden Jahreshauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins gesetzt haben. ibra