In Weikersheim Audi A 6 gestohlen

Weikersheim. Einen Audi A 6 entwendeten in der Nacht auf Donnerstag bislang unbekannte Täter vor einem Anwesen in der Uhlandstraße in Weikersheim. Mittels eines Funkstreckenverlängerers verschafften sich die Täter Zugang zum Wagen, indem sie das Funksignal des Originalfahrzeugschlüssels imitierten und so das Keyless-Go-System überbrückten. Bei dem gestohlenen Audi A6 handelt es sich um eine schwarze Limousine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810.

