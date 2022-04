In Wald und Wiese Frühling entdecken

Laudenbach. Mit der Naturschutzgruppe Taubergrund bietet kann man am Sonntag, 3. April in Laudenbach einen Spaziergang zu den Frühjahrsblühern in Wald und Wiesen unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflege Laudenbach und in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Weikersheim treffen sich alle naturkundlich Interessierten zu der etwa zweieinhalbstündige Führung.

Fernglas einpacken

Auch im Wald recken die ersten Blüten ihre Köpfe hervor. © Peter Mühleck

Peter Mühleck wird die Frühjahrsblüher im Wald, in den Wiesen und am Wegesrand zeigen. Dort werden zudem sicherlich auch einige Singvogelarten zu sehen oder zu hören sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz (Brücke) in Laudenbach. Die Spazierrunde führt zum Ausgangspunkt zurück. Die Führung ist kostenlos und findet bei (fast) jedem Wetter statt. Festes Schuhwerk und die Mitnahme eines Fernglases werden empfohlen. Auch nach Aufhebung der Coronaverordnung gelten entsprechende Hygiene- und Abstandsregeln. pdw