Laudenbach. Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag einen Zigarettenautomaten in Laudenbach und verursachten Sachschaden. Die Täter entfernten den Automaten gegen 3 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug von einer Hauswand. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes in der Von-Hatzfeld-Straße sowie eine nahe gelegene Dachrinne beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 entgegen.

