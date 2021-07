Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Junge Oper Schloss Weikersheim - Björn Reinke inszeniert eine zeitgemäße „Carmen“, die an der (Er-) Lebenswelt der Darsteller ansetzt / Premiere am 22. Juli In „Freiheit“ wieder zusammenrücken

Blick durch den Zaun: Das „Carmen“-Bühnenbild erscheint als (Lebens-) Kreise, die immer wieder Schnittmengen bilden. © Michael Weber-Schwarz